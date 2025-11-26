Pascal Vecca Les Crooners à l’honneur Blotzheim

Pascal Vecca Les Crooners à l’honneur

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Le 14 février, laissez-vous envoûter par une soirée d’exception au Casino Barrière de Blotzheim !

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’élégance sera au rendez-vous avec un dîner-concert raffiné porté par la voix chaleureuse de Pascal VECCA, accompagné de ses musiciens.

Artiste complet à la sensibilité rare, Pascal VECCA revisite avec panache les grands standards des crooners — de Michael Bublé à Tom Jones — ponctués d’anecdotes savoureuses et de clins d’œil complices. Il y glissera également quelques-unes de ses propres compositions, pour une touche personnelle et pop. Une Saint-Valentin à vivre comme un moment suspendu. .

