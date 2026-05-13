Paschal Grousset et la planète Mars, Musée Calbet, Grisolles

Paschal Grousset et la planète Mars Samedi 23 mai, 18h00 Musée Calbet Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, la médiathèque et la ludothèque vous donne rendez-vous au musée Calbet pour se cultiver tout en s’amusant ! Au programme : extraits de romans lus à 3 voix, autour de la littérature de science-fiction de Paschal Grousset (1844-1909) dont « un roman dans la planète Mars ».

Ces lectures seront suivies d’une « Dictée » à partir d’un texte Paschal Grousset, organisée par les Amis du musée puis d’un jeu de quiz pour tester vos connaissances en sciences, pop culture et œuvres d’anticipation. Des jeux de société et petites friandises seront à gagner !

Ouvert à tous – Gratuit – Lectures et jeux pour un public ado-adultes

En partenariat avec la médiathèque Paschal Grousset , la ludothèque Jeux vous aime et les Amis du musée Calbet.

Musée Calbet 15 Rue Jean de Comère, 82170 Grisolles, France Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563028306 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-calbet Créé en 1938 par l’écrivain et poète occitan Théodore Calbet, le musée d’arts et traditions populaires de Grisolles dispose d’un ensemble de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Niché dans une ancienne maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, le musée Calbet vous séduira par la diversité et le charme de ses collections et la qualité de ses expositions. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

Depuis 2002, le musée Calbet ouvre ses espaces à la création contemporaine, invitant en exposition et en résidence des artistes revisitant les notions de patrimoine, de communauté et de territoire.

À l’occasion de la Nuit des musées, la médiathèque et la ludothèque vous donne rendez-vous au musée Calbet pour se cultiver tout en s’amusant ! Au programme : extraits de romans lus à 3 voix, autour …

© George Roux