Paskaleku Gaindi Cambo-les-Bains samedi 25 octobre 2025.

Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Rando-Jeu de piste de 8km.

Départ libre depuis le fronton entre 8h30 et 10h30.

Restauration sur place, talo et musique.

N’oubliez pas vos chaussures de rechange et votre basoberri ! .

Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 93 37 00

