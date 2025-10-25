Paskaleku Gaindi Cambo-les-Bains
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Rando-Jeu de piste de 8km.
Départ libre depuis le fronton entre 8h30 et 10h30.
Restauration sur place, talo et musique.
N’oubliez pas vos chaussures de rechange et votre basoberri ! .
Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 93 37 00
