« Pasquale Paoli et la formation des élites au XVIIIe siècle » – exposition temporaire à SANTA RIPARATA DI BALAGNA – CASA VINCENTI Casa Vincenti Santa-Reparata-di-Balagna

« Pasquale Paoli et la formation des élites au XVIIIe siècle » – exposition temporaire à SANTA RIPARATA DI BALAGNA – CASA VINCENTI Casa Vincenti Santa-Reparata-di-Balagna dimanche 19 octobre 2025.

« Pasquale Paoli et la formation des élites au XVIIIe siècle » – exposition temporaire à SANTA RIPARATA DI BALAGNA – CASA VINCENTI Dimanche 19 octobre, 15h00 Casa Vincenti Haute-Corse

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

La Communauté de communes Lisula-Balagna et la municipalité de Santa Reparata di Balagna ont le plaisir de vous convier le dimanche 19 octobre à 15h00, à la salle Fratelli Vincenti, pour découvrir la présentation de l’exposition temporaire : « Pasquale Paoli et la formation des élites au XVIIIe siècle ». Mise à disposition gracieusement par l’Università di Corsica, cette exposition vous propose un véritable voyage au cœur du XVIIIe siècle corse.

Et si vous découvriez Pasquale Paoli autrement ? Au travers de son regard, une guide-conférencière (Isabelle Flores) vous présentera l’exposition « Pasquale Paoli et la formation des élites corses au XVIIIe siècle ». Une évocation qui vous plongera dans l’histoire éducative de la Corse et l’importance politique et intellectuelle que revêt pour Pasquale Paoli l’ouverture de l’Università di Corsica.

Cet événement sera également l’occasion de mettre en lumière le travail de recherche et de médiation réalisé par les guides conférenciers.

Casa Vincenti Santa reparata di Balagna Santa-Reparata-di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse

Un voyage au cœur du XVIIIe siècle corse dans l’histoire éducative de la Corse.