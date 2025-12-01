Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms Meursault

Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms Meursault samedi 13 décembre 2025.

Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms

12 Route Nationale No 74 Meursault Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Les 13 et 14 décembre 2025, les portes du Centre Sportif Hubert Rougeot de Meursault s’ouvriront à nouveau pour La Fête du Train au Pays des Grands Noms .

Cette 7ème édition accueillera de nouveaux modèles uniques sur une surface totale de près de 2500 m², organisée en quais

Quai réseaux , dioramas, modules, clubs…

Quai artisans , sociétés, entreprises…

Quai boursiers , vente de matériel neuf et de collection

Quai culturel librairies, exposition de peinture…

Ces quais permettront de conduire le visiteur, considéré comme un voyageur , à parcourir un itinéraire de découverte.

Vous trouverez sur place des points de petite restauration plateaux repas, sandwiches, boissons fraiches et chaudes (café, thé) seront proposés à la vente.

Lieu et horaire de l’exposition

Lieu Centre sportif Hubert Rougeot, RD 974, 21190 Meursault

Horaires

– Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 19h

– Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h

Informations complémentaires

* Les salles d’expositions, surveillées, sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur (fauteuils roulants).

* Des parkings gratuits sur le site du Centre Sportif accueilleront les visiteurs.

* Conditions tarif réduit

sur présentation de justificatif pour les 10-16 ans, les personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants

Moyens d’accès par train

Gare SNCF de Meursault située à 400 m du lieu d’exposition. Tél 03 80 11 29 29 (Mobigo)

Une navette gratuite sera à disposition des visiteurs pour rejoindre le lieu de la manifestation.

Desservie par la ligne TER Dijon Mâcon Lyon aller et retour. https: www.viamobigo.fr fr train-mobigo 1001

Gare SNCF de Beaune ou Chagny située à 8km du village.

Desservie par les TGV et grandes lignes Dijon Lyon, Beaune Paris, Strasbourg Nice .

12 Route Nationale No 74 Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 meursault@beaune-tourisme.fr

English : Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms

German : Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms

Italiano :

Espanol :

L’événement Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms Meursault a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1