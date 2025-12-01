Pass 2 jours La Fête du Train à Meursault Au Pays des Grands Noms Meursault
12 Route Nationale No 74 Meursault Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Les 13 et 14 décembre 2025, les portes du Centre Sportif Hubert Rougeot de Meursault s’ouvriront à nouveau pour La Fête du Train au Pays des Grands Noms .
Cette 7ème édition accueillera de nouveaux modèles uniques sur une surface totale de près de 2500 m², organisée en quais
Quai réseaux , dioramas, modules, clubs…
Quai artisans , sociétés, entreprises…
Quai boursiers , vente de matériel neuf et de collection
Quai culturel librairies, exposition de peinture…
Ces quais permettront de conduire le visiteur, considéré comme un voyageur , à parcourir un itinéraire de découverte.
Vous trouverez sur place des points de petite restauration plateaux repas, sandwiches, boissons fraiches et chaudes (café, thé) seront proposés à la vente.
Lieu et horaire de l’exposition
Lieu Centre sportif Hubert Rougeot, RD 974, 21190 Meursault
Horaires
– Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 19h
– Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h
Informations complémentaires
* Les salles d’expositions, surveillées, sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur (fauteuils roulants).
* Des parkings gratuits sur le site du Centre Sportif accueilleront les visiteurs.
* Conditions tarif réduit
sur présentation de justificatif pour les 10-16 ans, les personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants
Moyens d’accès par train
Gare SNCF de Meursault située à 400 m du lieu d’exposition. Tél 03 80 11 29 29 (Mobigo)
Une navette gratuite sera à disposition des visiteurs pour rejoindre le lieu de la manifestation.
Desservie par la ligne TER Dijon Mâcon Lyon aller et retour. https: www.viamobigo.fr fr train-mobigo 1001
Gare SNCF de Beaune ou Chagny située à 8km du village.
Desservie par les TGV et grandes lignes Dijon Lyon, Beaune Paris, Strasbourg Nice .
12 Route Nationale No 74 Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 meursault@beaune-tourisme.fr
