PASS activités vacances d’automne Maison de l’Adour Larrivière-Saint-Savin

Maison de l’Adour 202 Avenue des Prés Larrivière-Saint-Savin Landes

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

PASS multi activité pour les vacances d’automne

lundi 20/10 14h/16h Grimpe d’arbres

Parc municipal de Larrivière Saint-savin

Mardi 21/10 14h/16h canoë/kayak

Base nautique de Larrivière

Mercredi 22/10 14h/16h initiation à la pêche

Base nautique de Larrivière Saint-savin

Jeudi 23/10 14h/16h tir à l’arc

Larrivière Saint-savin

Vendredi 24/10 14h/16h atelier macramé, fabrication d’attrape-rêve

Maison de l’Adour .

Maison de l’Adour 202 Avenue des Prés Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 64 19 46

