PASS activités vacances d’automne Maison de l’Adour Larrivière-Saint-Savin

PASS activités vacances d’automne
Maison de l’Adour 202 Avenue des Prés Larrivière-Saint-Savin Landes
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
PASS multi activité pour les vacances d’automne
lundi 20/10 14h/16h Grimpe d’arbres
Parc municipal de Larrivière Saint-savin
Mardi 21/10 14h/16h canoë/kayak
Base nautique de Larrivière
Mercredi 22/10 14h/16h initiation à la pêche
Base nautique de Larrivière Saint-savin
Jeudi 23/10 14h/16h tir à l’arc
Larrivière Saint-savin
Vendredi 24/10 14h/16h atelier macramé, fabrication d’attrape-rêve
Maison de l’Adour .
Maison de l’Adour 202 Avenue des Prés Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 64 19 46
