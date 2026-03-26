PASS BOUJOU Office de Tourisme Nouvelle Normandie Bureau touristique de Vernon Vernon

PASS BOUJOU

Office de Tourisme Nouvelle Normandie Bureau touristique de Vernon 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-01

BOUJOU, le PASS bien de chez nous revient !

Pour la saison 2026, ce sont + de 100 bons plans sur le territoire Seine Normandie Agglomération qui permettent à ceux qui vivent ici toute l’année et à ceux qui ne font que passer de faire des économies sur leurs sorties en famille ou entre amis.

Le Pass BOUJOU, c’est quoi ?

C’est une carte de réduction à seulement 2€. Après achat, elle est utilisable immédiatement, en illimité, sur simple présentation chez les partenaires participants (restaurants, commerces, artisans, musées..), jusqu’au 31 décembre 2026 (sauf conditions particulières de l’offre).

Où l’acheter ?

Sur notre site internet pour la version dématérialisée et dans nos Offices de Tourisme de Vernon, Giverny, Les Andelys, Pacy-sur-Eure et le camion touristique pour la version carte.

La carte numérotée sera accompagnée d’un petit livret à glisser dans la poche qui regroupe toutes les offres du PASS Boujou. .

Office de Tourisme Nouvelle Normandie Bureau touristique de Vernon 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : PASS BOUJOU

L’événement PASS BOUJOU Vernon a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération