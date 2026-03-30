Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray
Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray samedi 4 avril 2026.
Pass Ciné Piscine à Odä
Place du 14 juillet Centre Aquatique Odä Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
En vente au cinéma, pass enfants 5.50 euros, pass adultes 7 euros. Le jour de votre choix, continuez votre journée au centre aquatique, utilisez le pass ciné-piscine, baignade. Goûter (jusqu’à 17h30) . .
Place du 14 juillet Centre Aquatique Odä Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 03 62
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English : Pass Ciné Piscine à Odä
L’événement Pass Ciné Piscine à Odä Civray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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