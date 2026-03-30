Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray

Pass Ciné Piscine à Odä

Place du 14 juillet Centre Aquatique Odä Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

En vente au cinéma, pass enfants 5.50 euros, pass adultes 7 euros. Le jour de votre choix, continuez votre journée au centre aquatique, utilisez le pass ciné-piscine, baignade. Goûter (jusqu’à 17h30) . .

Place du 14 juillet Centre Aquatique Odä Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 03 62

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English : Pass Ciné Piscine à Odä

L’événement Pass Ciné Piscine à Odä Civray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou