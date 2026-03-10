Pass gourmand Rallye de Pâques Chauffailles
Pass gourmand Rallye de Pâques Chauffailles samedi 4 avril 2026.
Pass gourmand Rallye de Pâques
Zone route de Châteauneuf Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Partez à la chasse aux indices avec le Pass Gourmand !
Votre mission
Retrouver les codes cachés dans les vitrines des commerçants partenaires afin d’ouvrir le coffre et libérer la recette des œufs en chocolat.
Pass Gourmand 3€
Disponible en prévente chez les commerçants partenaires adhérents (MDA, Apothéose, JMV Cycles, L’Intui’Tif, Vernay Motoculture, Jouets SAJOU, Garage BRIDAY et Mondial Piscine).
Une animation ludique et gourmande à faire en famille ou entre amis pour célébrer Pâques tout en découvrant les commerces locaux.
Ouvrez l’œil les indices se cachent dans les vitrines !
Petit défi en plus
L’un de nos commerçants partenaires n’a pas de vitrine dans la zone…
Alors à vous de deviner comment il participe pour trouver son indice !
Invitez vos amis et venez relever le défi ! .
Zone route de Châteauneuf Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 97 45 26 votrebonheurdansnosvitrines@gmail.com
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English : Pass gourmand Rallye de Pâques
L’événement Pass gourmand Rallye de Pâques Chauffailles a été mis à jour le 2026-03-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais