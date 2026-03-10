Pass gourmand Rallye de Pâques

Zone route de Châteauneuf Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Partez à la chasse aux indices avec le Pass Gourmand !

Votre mission

Retrouver les codes cachés dans les vitrines des commerçants partenaires afin d’ouvrir le coffre et libérer la recette des œufs en chocolat.

Pass Gourmand 3€

Disponible en prévente chez les commerçants partenaires adhérents (MDA, Apothéose, JMV Cycles, L’Intui’Tif, Vernay Motoculture, Jouets SAJOU, Garage BRIDAY et Mondial Piscine).

Une animation ludique et gourmande à faire en famille ou entre amis pour célébrer Pâques tout en découvrant les commerces locaux.

Ouvrez l’œil les indices se cachent dans les vitrines !

Petit défi en plus

L’un de nos commerçants partenaires n’a pas de vitrine dans la zone…

Alors à vous de deviner comment il participe pour trouver son indice !

Invitez vos amis et venez relever le défi ! .

Zone route de Châteauneuf Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 97 45 26 votrebonheurdansnosvitrines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pass gourmand Rallye de Pâques

L’événement Pass gourmand Rallye de Pâques Chauffailles a été mis à jour le 2026-03-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais