Pass Quartier – Animations familiales gratuites Gymnase Pergaud Saint-Dizier

Pass Quartier – Animations familiales gratuites Samedi 6 décembre, 14h00 Gymnase Pergaud Haute-Marne

Entrée libre – Présence d’un adulte responsable obligatoire

Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Après-midi d’animations gratuites ouvertes aux familles au gymnase Pergaud.

L’événement propose un large choix d’activités : maquillage, structures gonflables, espace petite enfance, jeux sur table, ateliers créatifs pour réaliser ses propres cadeaux, initiation cirque, parcours motricité, jeux de société et grands jeux.

L’ensemble des animations se déroulera samedi 6 décembre, de 14h à 17h, à l’allée Pierre-de-Coubertin, à Saint-Dizier.

La présence d’un adulte responsable est obligatoire.

Gymnase Pergaud Allée Pierre de Coubertin 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Après-midi familial gratuit avec ateliers créatifs, jeux, structures gonflables et animations sportives au gymnase Pergaud, le 6 décembre de 14h à 17h.