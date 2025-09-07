Pass Séance Étoile soirée privilège au Festival du Cinéma Américain Quai de l’impératrice Eugénie Deauville

dimanche 7 septembre 2025.

Pass Séance Étoile soirée privilège au Festival du Cinéma Américain

Deauville

Début : 2025-09-07 16:30:00

fin : 2025-09-07 22:30:00

2025-09-07 2025-09-09

Les 7 et 9 septembre, le Festival du Cinéma Américain propose à son public une expérience cinématographique immersive grâce au Pass Séance Étoile, incluant une visite guidée sur le cinéma à Deauville et une avant-première au Centre International de Deauville.

Les 7 et 9 septembre, le Festival du Cinéma Américain de Deauville propose à son public une expérience cinématographique immersive grâce au Pass Séance Étoile. Après une visite guidée « Deauville et le cinéma » comme introduction à la soirée, les heureux détenteurs du pass ont le privilège de découvrir un film en compétition en avant-première aux côtés de ceux qui enrichissent continuellement l’histoire du cinéma américain.

16H30 VISITE GUIDÉE DEAUVILLE ET LE CINÉMA

> Rendez-vous à Deauville Tourisme

Un air de Chabadabada s’empare de chaque passant foulant la célèbre promenade des Planches. Si Claude Lelouch et Deauville sont intimement liés depuis le cultissime Un homme et une femme, révélant la station balnéaire au monde entier, de nombreux autres réalisateurs y ont posé leur caméra. Ce fut le cas Francis Rigaud avec Nous irons à Deauville, illustrant un Louis de Funès en vacances au début des années 60 ; Jean Delannoy, qui installa Jean Gabin sur la terrasse du Bar du Soleil pour Le Baron de l’écluse, et bien d’autres. A travers une visite guidée célébrant le 7ème art, Deauville invite à rembobiner son histoire cinématographique.

20H00 PROJECTION EN AVANT-PREMIERE

> Rendez-vous au Centre International de Deauville

• Dimanche 7 septembre « Le Son des souvenirs » film d’Oliver Hermanus

En 1917, Lio­nel, talen­tueux étu­diant du conser­va­toire de Bos­ton, fait la connais­sance de David. Une pas­sion com­mune pour les chan­sons tra­di­tion­nelles les rap­proche. Quelques années plus tard, David pro­pose à Lio­nel de le rejoindre pour une expé­di­tion à tra­vers les forêts du Maine pour y recueillir des chants popu­laires. Ces retrou­vailles inat­ten­dues vont bou­le­ver­ser le des­tin de Lio­nel au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer.

• Mardi 9 septembre « Left-Handed Girl » film de Shih-Ching Tsou

Une mère céli­ba­taire et ses deux filles arrivent à Tai­pei pour ouvrir une petite can­tine au cœur d’un mar­ché noc­turne de la capi­tale tai­wa­naise. Cha­cune d’entre elles doit trou­ver un moyen de s’a­dap­ter à cette nou­velle vie et réus­sir à main­te­nir l’u­ni­té familiale. .

English : Pass Séance Étoile soirée privilège au Festival du Cinéma Américain

On September 7 and 9, the American Film Festival offers its public an immersive cinematic experience with the Séance Étoile Pass, including a guided tour of cinema in Deauville and a preview at the Centre International de Deauville.

German : Pass Séance Étoile soirée privilège au Festival du Cinéma Américain

Am 7. und 9. September bietet das Festival des amerikanischen Films seinem Publikum mit dem Pass Séance Étoile ein immersives Filmerlebnis, das eine Führung über das Kino in Deauville und eine Vorpremiere im Centre International de Deauville beinhaltet.

Italiano :

Il 7 e il 9 settembre, l’American Film Festival offre al suo pubblico un’esperienza cinematografica immersiva con il Séance Étoile Pass, che comprende una visita guidata al cinema di Deauville e un’anteprima al Centre International de Deauville.

Espanol :

Los días 7 y 9 de septiembre, el Festival de Cine Americano ofrece a su público una experiencia cinematográfica de inmersión con el Séance Étoile Pass, que incluye una visita guiada por el cine de Deauville y un preestreno en el Centre International de Deauville.

