Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye

Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires
Place de la République Centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques
2026-09-15
fin : 2026-09-15
2026-09-15
Sur réservation obligatoire.
Depuis le parvis de l’église Saint Vincent d’Hendaye, découvrez le fronton Gaztelu Zahar et ses pilotaris, les vestiges des remparts de Vauban avec sa vue imprenable sur Hondarribia.
Retrouvez Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti (qui ne se visite pas) et l’ancien port de Caneta. .
