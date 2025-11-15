Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye

Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires

Place de la République Centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Sur réservation obligatoire.

Depuis le parvis de l’église Saint Vincent d’Hendaye, découvrez le fronton Gaztelu Zahar et ses pilotaris, les vestiges des remparts de Vauban avec sa vue imprenable sur Hondarribia.

Retrouvez Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti (qui ne se visite pas) et l’ancien port de Caneta. .

Place de la République Centre-ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

English : Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires

German : Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires

Italiano :

Espanol : Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires

L’événement Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Hendaye a été mis à jour le 2025-11-12 par Hendaye Tourisme & Commerce