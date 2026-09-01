PasSage 4 Place du village Autrans-Méaudre en Vercors

samedi 12 septembre 2026 · Place du village · Autrans-Méaudre en Vercors

Informations pratiques

Autrans-Méaudre en Vercors

PasSage 4

Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Jeux, ateliers, spectacles, concerts… une journée ET une soirée pour petit·es et grand·es pirates !

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Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 47 33 87

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English :

Games, workshops, shows, concerts… a day AND an evening for pirates of all ages!

L’événement PasSage 4 Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors