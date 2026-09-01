PasSage 4 Place du village Autrans-Méaudre en Vercors
samedi 12 septembre 2026 · Place du village · Autrans-Méaudre en Vercors
Informations pratiques
Autrans-Méaudre en Vercors
PasSage 4
Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Jeux, ateliers, spectacles, concerts… une journée ET une soirée pour petit·es et grand·es pirates !
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Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 47 33 87
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English :
Games, workshops, shows, concerts… a day AND an evening for pirates of all ages!
L’événement PasSage 4 Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors