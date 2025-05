Passage à l’acte – Domaine de Morlay Bonnay-Saint-Ythaire, 25 mai 2025, Bonnay-Saint-Ythaire.

Passage à l’acte Domaine de Morlay Bonnay-Saint-Ythaire Dimanche 25 mai, 14h00 Tarif libre et solidaire

Procès théâtralisé de l’inaction climatique

Nous avons le plaisir de vous inviter au procès théâtralisé de l’inaction climatique qui aura lieu dans le cadre du prochain Dimanche à Morlay le 25 Mai prochain

Sur le thème de l’engagement citoyen individuel et collectif cette pièce de théâtre immersif proposée par l’association Les Fées Paillettes vous conduira à entrer dans le jeu et le débat.

Comme toujours à l’occasion des » Dimanche à Morlay « , ce moment fort sera précédé et suivi d’un temps de convivialité et de partage de quelques gourmandises.

domaine@morlay.fr

Domaine de Morlay 4 Route de Morlay Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire