Passage à table Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Passage à table
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-20 19:35:00
2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20
Sur scène, quelques chaises,un portant avec des vêtements, un ukulélé.On entend une femme parler au téléphone hors champ.
English :
On stage, a few chairs, a rack of clothes, a ukulele, a woman talking on the phone off-camera.
German :
Auf der Bühne stehen ein paar Stühle, ein Kleiderständer und eine Ukulele.
Italiano :
Sul palco ci sono alcune sedie, uno stendino e un ukulele, e si sente una donna parlare al telefono fuori campo.
Espanol :
Hay unas cuantas sillas en el escenario, un perchero con ropa y un ukelele, y se oye a una mujer hablando por teléfono fuera de cámara.
