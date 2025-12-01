Passage à table

Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-20 19:35:00

2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Sur scène, quelques chaises,un portant avec des vêtements, un ukulélé.On entend une femme parler au téléphone hors champ.

English :

On stage, a few chairs, a rack of clothes, a ukulele, a woman talking on the phone off-camera.

German :

Auf der Bühne stehen ein paar Stühle, ein Kleiderständer und eine Ukulele.

Italiano :

Sul palco ci sono alcune sedie, uno stendino e un ukulele, e si sente una donna parlare al telefono fuori campo.

Espanol :

Hay unas cuantas sillas en el escenario, un perchero con ropa y un ukelele, y se oye a una mujer hablando por teléfono fuera de cámara.

