Passage course vélo Paris Nice 2026 Thoissey

Passage course vélo Paris Nice 2026
centre village Thoissey Ain
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Paris-Nice 2026 est la 84e édition de cette course cycliste masculine sur route. Venez applaudir les coureurs lors de cet événement !
centre village Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Paris-Nice 2026 is the 84th edition of this men’s cycling road race. Come and cheer on the riders!
