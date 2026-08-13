Passage d’automne au Clos des fées Closd es fées- Paluel

Informations pratiques

Paluel

Passage d’automne au Clos des fées

Closd es fées- 24 Chemin des Falaises- Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Nombreux concerts et animations musicales au Clos des Fées à l’occasion des journées du patrimoine

> Samedi 15h & dimanche 14h

Ensemble Variances Duo Carjez Gerretsen clarinette / Romuald Grimbert-Barré violon

Balade en duo Concert en déambulation

Au son du violon et de la clarinette, laissez-vous guider pour une douce promenade musicale. Une parenthèse sensible où la musique dialogue avec la nature.

< Samedi 17h & dimanche 15h Compagnie Majordome, A tiroirs ouverts Un solo de jonglage burlesque et musical où balles, objets et maladresses deviennent les ingrédients d'un univers poétique et jubilatoire qui émerveille petits et grands. > Samedi 18h30

Alejandra Charry

Entre rythmes colombiens, jazz contemporain et improvisation, Alejandra Charry entraîne le public dans un voyage musical lumineux et métissé.

> Samedi 20h

Philly’s Hot Loaders

Un bal swing’n’roll jubilatoire où musique live, danse et convivialité se mêlent pour transformer la piste en une grande fête populaire. Une invitation à danser, partager et célébrer ensemble… avant le feu d’artifice à 21h30!

> Dimanche 17h30

Dany O Frianco

Portée par une voix puissante et sensible, Dany O’frianco tisse un univers musical aux influences multiples, entre folk, musique celtique, classique et traditions du monde.

ANIMATIONS DIVERSES

> Samedi 14h-20h & Dimanche 11h-18h Jeux en bois

Des jeux d’adresse, de réflexion et de coopération à découvrir librement, pour le plaisir de jouer ensemble et de se retrouver entre générations.

> Samedi de 14h à 18h Association de pomologie

Animation et sensibilisation autour des nombreuses variétés de pommes. Reconnaissance, conseils et entretiens.

> Dimanche 10h & 14h30: Cie On a jamais fini de rêver, La Machine Survoltée

Des phénomènes inexpliqués, une machine déchainée… À vous de jouer les enquêteurs pour démêler le vrai du faux et percer le mystère de ce joyeux détraquage dans le jardin du Clos des fées !

Sur inscription, dès 7 ans

> Dimanche de 14h à 17h A la découverte de l’Abeille Noire

Venez déguster le miel du Clos du fées et discuter avec Pierre d’Apisphéra du rôle des abeilles dans notre environnement et de la sauvegarde de cette espèce normande.

FEU D’ARTIFICE ! SAMEDI 21h30 !

DEGUSTER ENSEMBLE

ELSA.R

L’artiste culinaire Elsa Rignault débarque avec sa cuisine mobile et nous convie à cuisiner et déguster ensemble !

> Samedi de 14h à 17h Atelier Minestrone !

Amenez votre légume d’automne et prenez le temps de la découpe et de la papotte !

> Dimanche de 12h à 14h Brunch d’automne !

Un déjeuner collectif aux saveurs d’automne concoctés aux petits oignons par Elsa !

sur réservation. 14€ ou12€ (végétarien) et 6,50€/-12ans.

Entrée libre .

Closd es fées- 24 Chemin des Falaises- Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Passage d’automne au Clos des fées

L’événement Passage d’automne au Clos des fées Paluel a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre