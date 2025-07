PASSAGE DE L’AUTORAIL X2403 « LA MICHELINE » Marvejols

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Le Mercredi 6 août de 14h à 16h, ne manquez pas la visite gratuite de la Micheline en gare de Marvejols

L’arrivée du train est prévue à 11h08 pour un départ à 17h02.

Gare de Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14

English :

On Wednesday August 6 from 2 to 4 pm, don’t miss the free visit of the Micheline at Marvejols station

The train is due to arrive at 11:08 a.m. and depart at 5:02 p.m.

German :

Am Mittwoch, den 6. August von 14.00 bis 16.00 Uhr sollten Sie die kostenlose Besichtigung der Micheline im Bahnhof von Marvejols nicht verpassen

Die Ankunft des Zuges ist für 11:08 Uhr vorgesehen, die Abfahrt für 17:02 Uhr.

Italiano :

Mercoledì 6 agosto dalle 14:00 alle 16:00, non perdetevi la visita gratuita della Micheline alla stazione di Marvejols

L’arrivo del treno è previsto per le 11.08 e la partenza per le 17.02.

Espanol :

El miércoles 6 de agosto, de 14:00 a 16:00, no se pierda la visita gratuita a la estación de Marvejols

La llegada del tren está prevista a las 11:08 y la salida a las 17:02.

