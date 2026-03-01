PASSAGE DE RELAIS THÉÂTRE L’ARENTELLE

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’ Association l’Hermine de Rien cède le Théâtre de l’Arentelle à la coopérative Villages Vivants qui en confie la gestion à l’Association Les Cantonniers. Pour cette occasion une soirée passage relai avec du théâtre, de la musique, un repas, un bal et des… surprises.

Réservation vivement conseillée le plus tôt possible.

L’ Association l’Hermine de Rien cède le Théâtre de l’Arentelle à la coopérative Villages Vivants qui en confie la gestion à l’Association Les Cantonniers. Pour cette occasion une soirée passage relai avec du théâtre, de la musique, un repas, un bal et des… surprises.

Spectacle Félix et Filomène dans Impromtu de la Cie Le Voyageur Debout avec Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc.

Suivi d’un repas, puis quelques improvisations surprises de l’atelier de théâtre adultes Nomade dirigé par Bruno Hallauer.

Spectacle de théâtre d’objets Bambi de la Cie La Cour Singulière.

Concert Musique du Monde Brunelle et Léo en Trio.

Le bonus de la soirée, venez finir les petits fours… dimanche à 18h autour de la projection du film de Thomas Roussillon Tendre des Fils .

Réservation vivement conseillée le plus tôt possible. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 19 63 herminederien48@gmail.com

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English :

The Association l’Hermine de Rien hands over the Théâtre de l’Arentelle to the Villages Vivants cooperative, which entrusts its management to the Association Les Cantonniers. For the occasion, an evening of theater, music, a meal, a ball and… surprises.

Early booking strongly advised.

L’événement PASSAGE DE RELAIS THÉÂTRE L’ARENTELLE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT Langogne