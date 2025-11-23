Passage de saint Nicolas Ammerschwihr

Passage de saint Nicolas Ammerschwihr dimanche 23 novembre 2025.

Passage de saint Nicolas

Route de Labaroche Ammerschwihr Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 15:00:00

2025-11-23

Le saint Nicolas, patron des écoliers, déambule et distribue des friandises à tous les enfants sages. Il est accompagné du terrifiant Hans Trapp.

Le saint Nicolas, patron des écoliers, vêtu de son grand manteau rouge et de sa mitre, déambulera pour distribuer des bonbons et confiseries aux enfants sages.

Gare aux petites canailles, il sera accompagné de l’effroyable Hans Trapp !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager ce moment rempli d’émotion et de convivialité.

Route de Labaroche Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 80389271224 acfa68770@gmail.com

English :

St. Nicholas, patron saint of schoolchildren, wanders around distributing sweets to all well-behaved children. He is accompanied by the terrifying Hans Trapp.

German :

Der Heilige Nikolaus, der Schutzpatron der Schulkinder, zieht umher und verteilt Süßigkeiten an alle braven Kinder. Begleitet wird er vom furchterregenden Hans Trapp.

Italiano :

San Nicola, il santo patrono degli scolari, va in giro a distribuire dolci a tutti i bambini buoni. È accompagnato dal terrificante Hans Trapp.

Espanol :

San Nicolás, patrón de los escolares, se pasea repartiendo caramelos a todos los niños buenos. Le acompaña el terrorífico Hans Trapp.

