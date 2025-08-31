Passage de vieux tracteurs Salle des fêtes Gouloux
Passage de vieux tracteurs Salle des fêtes Gouloux dimanche 31 août 2025.
Passage de vieux tracteurs
Salle des fêtes Le bourg Gouloux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Gouloux, passage de vieux tracteurs à partir de 10h à la salle des fêtes. Association TMB de Dun les Places. .
Salle des fêtes Le bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 08 34
English : Passage de vieux tracteurs
German : Passage de vieux tracteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Passage de vieux tracteurs Gouloux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs