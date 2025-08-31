Passage de vieux tracteurs Salle des fêtes Gouloux

Passage de vieux tracteurs Salle des fêtes Gouloux dimanche 31 août 2025.

Passage de vieux tracteurs

Salle des fêtes Le bourg Gouloux Nièvre

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-08-31

Gouloux, passage de vieux tracteurs à partir de 10h à la salle des fêtes. Association TMB de Dun les Places. .

Salle des fêtes Le bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 08 34

