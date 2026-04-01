Passage des Vieilles Soupapes Longny les Villages
Passage des Vieilles Soupapes Longny les Villages dimanche 12 avril 2026.
Longny les Villages
Passage des Vieilles Soupapes
Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
30 à 40 voitures des Vieilles Soupapes seront de passage à Longny-au-Perche. .
Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Passage des Vieilles Soupapes
L’événement Passage des Vieilles Soupapes Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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