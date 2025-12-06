Passage d’Olentzero Rue du Fort Mauléon-Licharre
Passage d’Olentzero Rue du Fort Mauléon-Licharre samedi 20 décembre 2025.
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
L’Ikastola organise l’accueil d’Olentzero dans le magnifique cadre du château-fort de Mauléon.
Il sera attendu à midi sur la place Jean Lougarot. .
+33 5 59 28 02 37
