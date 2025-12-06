Passage d’Olentzero Rue du Fort Mauléon-Licharre

Passage d’Olentzero

Rue du Fort Château-fort Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’Ikastola organise l’accueil d’Olentzero dans le magnifique cadre du château-fort de Mauléon.

Il sera attendu à midi sur la place Jean Lougarot. .

Rue du Fort Château-fort Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English :

L’événement Passage d’Olentzero Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque