Passage d’Olentzero Rue du Fort Mauléon-Licharre samedi 20 décembre 2025.

Rue du Fort Château-fort Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20
2025-12-20

L’Ikastola organise l’accueil d’Olentzero dans le magnifique cadre du château-fort de Mauléon.
Il sera attendu à midi sur la place Jean Lougarot.   .

Rue du Fort Château-fort Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

