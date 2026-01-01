Passage du 94è Rallye Monte Carlo La Bréole Bellaffaire Bellaffaire
Passage du 94è Rallye Monte Carlo La Bréole Bellaffaire Bellaffaire samedi 24 janvier 2026.
Passage du 94è Rallye Monte Carlo La Bréole Bellaffaire
Bellaffaire Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2026-01-24 08:31:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’inédite épreuve de La Bréole Bellaffaire via le Col des Garcinets (ES 10/12 30,10 km 08h31/12h31), à parcourir deux fois.
English :
The new La Bréole Bellaffaire test via the Col des Garcinets (SS 10/12 ? 30.10 km ? 08h31/12h31), to be run twice.
