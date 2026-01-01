Passage du 94è Rallye Monte Carlo La Bréole Bellaffaire

Bellaffaire Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-01-24 08:31:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

L’inédite épreuve de La Bréole Bellaffaire via le Col des Garcinets (ES 10/12 30,10 km 08h31/12h31), à parcourir deux fois.

Bellaffaire 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 36 50 sisteron@sisteron-buech.fr

English :

The new La Bréole Bellaffaire test via the Col des Garcinets (SS 10/12 ? 30.10 km ? 08h31/12h31), to be run twice.

