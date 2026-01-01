Passage du 94è Rallye Monte Carlo Vaumeilh Claret

Vaumeilh Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:35:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Venez admirer les bolides sur la spéciale Vaumeilh Claret (ES 3 15,20 km 20h35).

.

Vaumeilh 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 36 50 sisteron@sisteron-buech.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and admire the cars on the Vaumeilh Claret special stage (SS 3 ? 15.20 km ? 20h35).

L’événement Passage du 94è Rallye Monte Carlo Vaumeilh Claret Vaumeilh a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Sisteron Buëch