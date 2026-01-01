Passage du 94è Rallye Monte Carlo Vaumeilh Claret Vaumeilh
Début : 2026-01-22 20:35:00
Venez admirer les bolides sur la spéciale Vaumeilh Claret (ES 3 15,20 km 20h35).
English :
Come and admire the cars on the Vaumeilh Claret special stage (SS 3 ? 15.20 km ? 20h35).
