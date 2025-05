Passage du Critérium du Dauphiné – La Chaise-Dieu, 10 juin 2025 07:00, La Chaise-Dieu.

Haute-Loire

Début : 2025-06-10

Ne manquez pas la 77e édition du Critérium du Dauphiné, un événement incontournable dans le monde du cyclisme qui se déroulera du 8 au 15 juin. Passage sur le plateau casadéen depuis Brioude mardi 10 juin

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 57

Don’t miss the 77th Critérium du Dauphiné, a not-to-be-missed event in the world of cycling, taking place from June 8 to 15. Passage over the Casade plateau from Brioude Tuesday June 10

Verpassen Sie nicht die 77. Ausgabe des Critérium du Dauphiné, ein unumgängliches Ereignis in der Welt des Radsports, das vom 8. bis 15. Juni stattfindet. Vorbeifahrt auf dem Plateau Casadéen von Brioude aus am Dienstag, den 10. Juni

Non perdetevi il 77° Critérium du Dauphiné, un evento imperdibile nel mondo del ciclismo, che si svolgerà dall’8 al 15 giugno. Passaggio sull’altopiano di Casade da Brioude martedì 10 giugno

No se pierda el 77º Critérium du Dauphiné, una cita ineludible del mundo del ciclismo, del 8 al 15 de junio. Paso de la meseta de la Casade desde Brioude el martes 10 de junio

