PASSAGE DU MAMMOBILE Lunel

PASSAGE DU MAMMOBILE

Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

2025-12-09

9 décembre 2025 9h-17h45

Emplacement Allée Baroncelli

Tél 04 67 61 15 05

mammobile.com

Pour les femmes âgées de 50 à 74 ans gratuit

Le Mammobile fera escale à Lunel. Avec un accueil non-stop de 9 h à 17h45, les Lunelloises âgées de 50 à 74 ans ont la possibilité d’effectuer un mammotest, c’est à dire une radiographie des 2 seins. Il est recommandé aux femmes de réaliser un dépistage tous les 2 ans. Totalement indolore, le test ne dure qu’une vingtaine de minutes. .

December 9, 2025 9am-5.45pm

For women aged 50 to 74 ? free of charge

