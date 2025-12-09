PASSAGE DU MAMMOBILE Lunel
Pour les femmes âgées de 50 à 74 ans gratuit
Le Mammobile fera escale à Lunel. Avec un accueil non-stop de 9 h à 17h45, les Lunelloises âgées de 50 à 74 ans ont la possibilité d’effectuer un mammotest, c’est à dire une radiographie des 2 seins. Il est recommandé aux femmes de réaliser un dépistage tous les 2 ans. Totalement indolore, le test ne dure qu’une vingtaine de minutes. .
English :
Date(s): December 9, 2025 ? 9am-5.45pm
For women aged 50 to 74 ? free of charge
