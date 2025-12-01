Passage du Père Noël à l’Office de Tourisme Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux
Office de Tourisme 1 parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
2025-12-17
Le Père Noël fera halte à l’Office de Tourisme de Saint-Paul-Trois-Châteaux !
Si tu as été sage, tu pourras prendre une photo avec lui… et repartir avec de délicieuses friandises !
Office de Tourisme 1 parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60 communication@drome-sud-provence.com
English :
Santa Claus will be stopping off at the Saint-Paul-Trois-Châteaux Tourist Office!
If you’ve been a good boy, you’ll be able to take a photo with him? and leave with some delicious treats!
L’événement Passage du Père Noël à l’Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence