Passage du Père Noël à l’Office de Tourisme Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Passage du Père Noël à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme 1 parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Le Père Noël fera halte à l’Office de Tourisme de Saint-Paul-Trois-Châteaux !

Si tu as été sage, tu pourras prendre une photo avec lui… et repartir avec de délicieuses friandises !

Office de Tourisme 1 parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60 communication@drome-sud-provence.com

English :

Santa Claus will be stopping off at the Saint-Paul-Trois-Châteaux Tourist Office!

If you’ve been a good boy, you’ll be able to take a photo with him? and leave with some delicious treats!

