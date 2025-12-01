Passage du Père Noël

centre ville Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Passage de la fanfare l’Echo diois avec le Père Noël et distrinution de papillotes.

.

centre ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr

English :

The Echo diois brass band and Santa Claus will be on hand to hand out papillotes.

German :

Auftritt der Blaskapelle l’Echo diois mit dem Weihnachtsmann und Verteilung von Papilloten.

Italiano :

La banda di ottoni dell’Echo diois e Babbo Natale saranno a disposizione per distribuire le decorazioni.

Espanol :

La banda de música Echo diois y Papá Noel repartirán chucherías.

L’événement Passage du Père Noël Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois