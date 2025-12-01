Passage du Père Noël Die
Passage du Père Noël Die samedi 20 décembre 2025.
Passage du Père Noël
centre ville Die Drôme
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Passage de la fanfare l’Echo diois avec le Père Noël et distrinution de papillotes.
centre ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr
English :
The Echo diois brass band and Santa Claus will be on hand to hand out papillotes.
German :
Auftritt der Blaskapelle l’Echo diois mit dem Weihnachtsmann und Verteilung von Papilloten.
Italiano :
La banda di ottoni dell’Echo diois e Babbo Natale saranno a disposizione per distribuire le decorazioni.
Espanol :
La banda de música Echo diois y Papá Noel repartirán chucherías.
L’événement Passage du Père Noël Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois