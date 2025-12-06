Passage du Père Noël en char Mauléon-Licharre

Passage du Père Noël en char

En route pour Noël ! L’Union Commerciale de Soule a invité le Père Noël à venir en Soule.

Malgré un programme très chargé, il a promis de faire un détour et de passer par les rues de la capitale souletine.

Voici le programme communiqué par ses lutins

– 14 h parking Intermarché,

– 14 h 30 Belzunce,

– 15 h parking Carrefour Market,

– 15 h 30 maison de retraite,

– 16 h 15: parking Gamm Vert,

– 17 h rue Victor Hugo

– 18 h place Jean Lougarot.

Venez nombreux pour le rencontrer. .

