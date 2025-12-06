Passage du Père Noël en char Mauléon-Licharre
Passage du Père Noël en char Mauléon-Licharre lundi 22 décembre 2025.
Passage du Père Noël en char
Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
En route pour Noël ! L’Union Commerciale de Soule a invité le Père Noël à venir en Soule.
Malgré un programme très chargé, il a promis de faire un détour et de passer par les rues de la capitale souletine.
Voici le programme communiqué par ses lutins
– 14 h parking Intermarché,
– 14 h 30 Belzunce,
– 15 h parking Carrefour Market,
– 15 h 30 maison de retraite,
– 16 h 15: parking Gamm Vert,
– 17 h rue Victor Hugo
– 18 h place Jean Lougarot.
Venez nombreux pour le rencontrer. .
Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
