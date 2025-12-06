Passage du Père Noël en char

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

En route pour Noël ! L’Union Commerciale de Soule a invité le Père Noël à venir en Soule.

Malgré un programme très chargé, il a promis de faire un détour et de passer par la place de Tardets. Venez nombreux pour le rencontrer. .

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

English :

L’événement Passage du Père Noël en char Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque