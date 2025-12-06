Passage du Père Noël en char Tardets-Sorholus
Passage du Père Noël en char Tardets-Sorholus lundi 22 décembre 2025.
Passage du Père Noël en char
Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
En route pour Noël ! L’Union Commerciale de Soule a invité le Père Noël à venir en Soule.
Malgré un programme très chargé, il a promis de faire un détour et de passer par la place de Tardets. Venez nombreux pour le rencontrer. .
Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
