Passage du Père Noël au distributeur Roumare
au distributeur Chemin de l’Ouraille Roumare Seine-Maritime
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
2025-12-21
Pour la troisième et dernière surprise de Noël, la commune de Roumare vous donne rendez-vous au distributeur du Jardin de Fifi chemin de l’Ouraille à Roumare !
Venez rencontrer le Père Noël, le dimanche 21 Décembre de 10h à 12h.
Au programme
– 10h arrivé du Père Noël façon jardin de Fifi
– Photo avec le Père Noël
– Distribution de surprise pour les enfants
– Petit déjeuner offert pour petits et grands .
