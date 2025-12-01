Passage du Père Noël au distributeur Roumare

Passage du Père Noël

au distributeur Chemin de l’Ouraille Roumare Seine-Maritime

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

2025-12-21

Pour la troisième et dernière surprise de Noël, la commune de Roumare vous donne rendez-vous au distributeur du Jardin de Fifi chemin de l’Ouraille à Roumare !

Venez rencontrer le Père Noël, le dimanche 21 Décembre de 10h à 12h.

Au programme

– 10h arrivé du Père Noël façon jardin de Fifi

– Photo avec le Père Noël

– Distribution de surprise pour les enfants

– Petit déjeuner offert pour petits et grands .

au distributeur Chemin de l’Ouraille Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 13 51 88

