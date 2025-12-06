Passage du père Noël Surbourg
Passage du père Noël Surbourg samedi 6 décembre 2025.
Passage du père Noël
Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-20
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Ne manquez pas la venue du père Noël qui distribuera des friandises aux enfants sages !
Ne manquez pas la venue du père Noël qui distribuera des friandises aux enfants sages ! 0 .
Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
English :
[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Don’t miss Santa Claus, who’ll be handing out treats to well-behaved children!
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORÊT] Verpassen Sie nicht den Besuch des Weihnachtsmannes, der Süßigkeiten an brave Kinder verteilt!
Italiano :
[Non perdetevi la visita di Babbo Natale, che distribuirà dolci ai bambini buoni!
Espanol :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] ¡No se pierda la visita de Papá Noel, que repartirá caramelos a los niños buenos!
L’événement Passage du père Noël Surbourg a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte