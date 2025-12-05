Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise Colmar

Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise

Le Saint Nicolas vous accueillera dans sa maison du marché de Noël de la petite Venise.

Le 6 décembre, petits et grands se réunissent pour acclamer le Saint-Nicolas.

Coiffé de sa mitre, tenant sa crosse et vêtu d’un long manteau rouge ou violet, il récompense les enfants les plus méritants.

Avec plusieurs légendes et miracles à son actif, l’évêque Saint-Nicolas de Myre est le protecteur des enfants, des veuves, des faibles et des prisonniers.

Il fut le seul à neutraliser le redoutable Hans Trapp mettant fin à ses terribles forfaitures. .

English :

Saint Nicholas will welcome you to his home at the Christmas market in Little Venice.

German :

Der Heilige Nikolaus empfängt Sie in seinem Haus auf dem Weihnachtsmarkt in Klein-Venedig.

Italiano :

San Nicola vi accoglierà nella sua casa al mercatino di Natale di Little Venice.

Espanol :

San Nicolás le recibirá en su casa en el mercado navideño de la Pequeña Venecia.

