Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël Grendelbruch
Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël Grendelbruch samedi 13 décembre 2025.
Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël
Place de la Mairie Grendelbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Au cœur du marché de Noël, enfants sages pourront rencontrer le Saint-Nicolas, spécialement venu pour eux !
Place de la Mairie Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 mairie@grendelbruch.fr
English :
At the heart of the Christmas market, well-behaved children can meet Saint Nicholas, who has come especially for them!
German :
Im Herzen des Weihnachtsmarktes können brave Kinder den Nikolaus treffen, der extra für sie gekommen ist!
Italiano :
Nel cuore del mercatino di Natale, i bambini più educati possono incontrare San Nicola, venuto apposta per loro!
Espanol :
En el corazón del mercado navideño, los niños bien educados pueden conocer a San Nicolás, que ha venido especialmente para ellos
L’événement Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël Grendelbruch a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile