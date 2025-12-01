Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël

Place de la Mairie Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Au cœur du marché de Noël, enfants sages pourront rencontrer le Saint-Nicolas, spécialement venu pour eux !

Au cœur du marché de Noel, enfants sages pourront rencontrer le Saint-Nicolas, spécialement venu pour eux ! .

Place de la Mairie Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 mairie@grendelbruch.fr

English :

At the heart of the Christmas market, well-behaved children can meet Saint Nicholas, who has come especially for them!

German :

Im Herzen des Weihnachtsmarktes können brave Kinder den Nikolaus treffen, der extra für sie gekommen ist!

Italiano :

Nel cuore del mercatino di Natale, i bambini più educati possono incontrare San Nicola, venuto apposta per loro!

Espanol :

En el corazón del mercado navideño, los niños bien educados pueden conocer a San Nicolás, que ha venido especialmente para ellos

L’événement Passage du Saint-Nicolas sur le marché de Noël Grendelbruch a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile