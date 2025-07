Passage du tour d’Alsace Velleminfroy

Passage du tour d’Alsace Velleminfroy vendredi 1 août 2025.

Passage du tour d’Alsace

Velleminfroy Haute-Saône

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 14:00:00

2025-08-01

Etape 3 Course en ligne VELLEMINFROY / LA PLANCHE DES BELLES FILLES

Distance 141.9km

L’étape se déroulera entièrement en Haute-Saône, reliant l’usine d’embouteillage de Velleminfroy à la Planche des Belles-Filles. Le départ de l’étape se situe dans la plaine Haute-Saônoise, caractérisée par un terrain relativement plat et dépourvu de difficulté notable. Cependant, une fois que le relief se profile à l’horizon, les choses se corsent.

La montée finale vers la Planche des Belles-Filles, où se trouve la ligne d’arrivée, représente le point culminant de l’étape. Cette ascension emblématique constitue le moment le plus intense de la course, offrant un spectacle époustouflant aux spectateurs et mettant à l’épreuve l’endurance des coureurs.

Village départ à Velleminfroy (sources de Velleminfroy)

– Début des animations 10h00

– Départ de la caravane publicitaire 11h15

– Départ de la course 13h20 .

Velleminfroy 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

