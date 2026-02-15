Passage du Tour de Bretagne cycliste, 4e étape Évellys
Évellys Morbihan
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
2026-04-28
Ce 4e jour sera celui de la plus longue étape de ce Tour de Bretagne. Près de 205 kilomètres à couvrir pour rejoindre le Finistère à travers le Centre Morbihan et la Cornouaille. L’étape a clairement été tracée pour entamer les forces des coureurs. L’approche du circuit final est difficile. Et si le circuit quant à lui n’est pas d’une difficulté extrême, il n’est pas évident de privilégier un scénario. Passage sur plusieurs de nos communes. Voir précisions sur le site officiel. .
Évellys 56500 Morbihan Bretagne
