Passage du Tour de Bretagne cycliste, 4e étape

Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Ce 4e jour sera celui de la plus longue étape de ce Tour de Bretagne. Près de 205 kilomètres à couvrir pour rejoindre le Finistère à travers le Centre Morbihan et la Cornouaille. L’étape a clairement été tracée pour entamer les forces des coureurs. L’approche du circuit final est difficile. Et si le circuit quant à lui n’est pas d’une difficulté extrême, il n’est pas évident de privilégier un scénario. Passage sur plusieurs de nos communes. Voir précisions sur le site officiel. .

Évellys 56500 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Passage du Tour de Bretagne cycliste, 4e étape Évellys a été mis à jour le 2026-02-12 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE