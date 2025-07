Passage du Tour de France Rabastens-de-Bigorre

Passage du Tour de France Rabastens-de-Bigorre jeudi 17 juillet 2025.

Sport, bonne ambiance et convivialité ?

Jeudi 17 juillet, soyez aux premières loges de la 12ème étapes du Tour de France 2025 Auch Hautacam !

À partir de 10h, rendez-vous sur la place centrale à Rabastens-de-Bigorre pour diverses animations organisées par le Comité des Fêtes ainsi que par Banane de Guadeloupe et Martinique , sponsor officiel du Tour.

Avec Banane de Guadeloupe & Martinique, un défi gourmand vous attend ! Pour ce défi, les participants devront préparer un plat culinaire à base de bananes associé à un produit local, salé ou sucré.

A la suite de ça, un vainqueur qui aura réalisé le meilleur plat sera élu.

Vous pourrez également tester votre endurance avec leur vélo à smoothie !

Sur place, musique, buvette et restauration seront de rigueur.

Venez nombreux

English :

Sport, fun and conviviality?

Thursday, July 17, get a front-row seat for the 12th stage of the Tour de France 2025: Auch Hautacam!

Starting at 10 a.m., head to the central square in Rabastens-de-Bigorre for a variety of events organized by the Comité des Fêtes and « Banane de Guadeloupe et Martinique », official sponsor of the Tour.

With Banane de Guadeloupe & Martinique, a gourmet challenge awaits you! For this challenge, participants will have to prepare a banana-based culinary dish associated with a local product, either savory or sweet.

Afterwards, a winner will be chosen for the best dish.

You can also test your stamina with their smoothie bike!

On-site music, refreshments and food will be provided.

Come one, come all

German :

Sport, gute Stimmung und Geselligkeit?

Am Donnerstag, den 17. Juli, sitzen Sie in der ersten Reihe bei der 12. Etappe der Tour de France 2025: Auch Hautacam!

Ab 10 Uhr treffen Sie sich auf dem zentralen Platz in Rabastens-de-Bigorre zu verschiedenen Animationen, die vom Festkomitee sowie von « Banane de Guadeloupe et Martinique », dem offiziellen Sponsor der Tour, organisiert werden.

Mit Banane aus Guadeloupe & Martinique wartet eine Gourmet-Herausforderung auf Sie! Bei dieser Herausforderung müssen die Teilnehmer ein kulinarisches Gericht auf Bananenbasis in Verbindung mit einem lokalen Produkt zubereiten, entweder herzhaft oder süß.

Im Anschluss daran wird ein Sieger gekürt, der das beste Gericht zubereitet hat.

Außerdem können Sie Ihre Ausdauer mit ihrem Smoothie-Fahrrad testen!

Vor Ort wird für Musik, Getränke und Essen gesorgt.

Kommen Sie zahlreich

Italiano :

Sport, divertimento e convivialità?

Giovedì 17 luglio, godetevi un posto in prima fila per la 12ª tappa del Tour de France 2025: Auch Hautacam!

A partire dalle 10, recatevi nella piazza centrale di Rabastens-de-Bigorre per assistere a una serie di eventi organizzati dal Comité des Fêtes e da « Banane de Guadeloupe et Martinique », sponsor ufficiale del Tour.

Con Banane de Guadeloupe & Martinique, vi aspetta una sfida gastronomica! Per questa sfida, i partecipanti dovranno preparare un piatto culinario a base di banane abbinato a un prodotto locale, salato o dolce.

Al termine, verrà scelto il vincitore per il piatto migliore.

Potrete anche mettere alla prova la vostra resistenza sulla loro smoothie bike!

Musica, rinfreschi e cibo saranno offerti sul posto.

Venite uno, venite tutti

Espanol :

¿Deporte, diversión y convivencia?

El jueves 17 de julio, asista en primera fila a la 12ª etapa del Tour de Francia 2025: Auch Hautacam

A partir de las 10:00 h, acérquese a la plaza central de Rabastens-de-Bigorre para asistir a los diversos actos organizados por el Comité de Fiestas y « Banane de Guadeloupe et Martinique », patrocinador oficial del Tour.

Con Banane de Guadeloupe & Martinique, ¡te espera un desafío gastronómico! Para este desafío, los participantes tendrán que preparar un plato culinario a base de plátanos combinado con un producto local, ya sea salado o dulce.

Después, se elegirá un ganador para el mejor plato.

¡También puedes poner a prueba tu resistencia con su bicicleta de batidos!

Habrá música, refrescos y comida in situ.

Venid todos

