PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Vendredi 10 juillet 2026 12h-18h, Maison écocitoyenne, Bordeaux
vendredi 10 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Vendredi 10 juillet 2026
12h-18h Vendredi 10 juillet, 12h00 Maison écocitoyenne Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Une belle occasion pour la Maison Écocitoyenne et ses partenaires de valoriser les mobilités douces, et particulièrement «la petite reine » .
Le saviez-vous ?
La société ASO, gérante du Tour de France et la ville de Bordeaux ont signé début juin une convention pour engager la compétition dans un dispositif de compensation carbone volontaire.
ASO s’engage à acheter des crédits carbones destinés à végétaliser mais aussi désimperméabiliser 1100m² dans cinq équipements métropolitains.
En savoir plus : www.tinyurl.com/43xk7np
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.tinyurl.com/43xk7np »}]
Amateurs de vélo et fans de cyclisme, notez désormais le vendredi 10 juillet 2026 dans vos agendas, jour où le peloton du Tour de France franchira la ligne d’arrivée à Bordeaux.
crédits Bordeaux Métropole
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