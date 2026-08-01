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AGENDA · Hauteluce

Passage du Tour de l’avenir Le Signal Hauteluce

mardi 25 août 2026 · Le Signal · Hauteluce

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
12:45:00
Lieu
Le Signal
Adresse
149, route du col
Ville
73620 Hauteluce
Département
Savoie
Tarif

Hauteluce

Passage du Tour de l’avenir

Le Signal 149, route du col Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 12:45:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Le Tour de l’Avenir Hommes passe par la Savoie en ce mardi 25 aout.
6ème étape reliant Chatillon sur Cluses et le Col de l’Iseran.
Passage aux Saisies prévu à partir de 12h45.
Circulation interrompue pendant le passage de la course.
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Le Signal 149, route du col Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour de l’Avenir Men’s Race passes through Savoie on Tuesday, August 25.
Stage 6, connecting Châtillon-sur-Cluses and the Col de l’Iseran.
The race is scheduled to pass through Les Saisies starting at 12:45 p.m.
Traffic will be halted while the race passes through.

L’événement Passage du Tour de l’avenir Hauteluce a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Saisies