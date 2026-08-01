Passage du Tour de l’avenir Le Signal Hauteluce
mardi 25 août 2026 · Le Signal · Hauteluce
Informations pratiques
Hauteluce
Passage du Tour de l’avenir
Le Signal 149, route du col Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 12:45:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Le Tour de l’Avenir Hommes passe par la Savoie en ce mardi 25 aout.
6ème étape reliant Chatillon sur Cluses et le Col de l’Iseran.
Passage aux Saisies prévu à partir de 12h45.
Circulation interrompue pendant le passage de la course.
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Le Signal 149, route du col Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Tour de l’Avenir Men’s Race passes through Savoie on Tuesday, August 25.
Stage 6, connecting Châtillon-sur-Cluses and the Col de l’Iseran.
The race is scheduled to pass through Les Saisies starting at 12:45 p.m.
Traffic will be halted while the race passes through.
L’événement Passage du Tour de l’avenir Hauteluce a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Saisies