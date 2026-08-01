Passage du Tour de l’avenir Le Signal Hauteluce

Informations pratiques

Hauteluce

Passage du Tour de l’avenir

Le Signal 149, route du col Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 12:45:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le Tour de l’Avenir Hommes passe par la Savoie en ce mardi 25 aout.

6ème étape reliant Chatillon sur Cluses et le Col de l’Iseran.

Passage aux Saisies prévu à partir de 12h45.

Circulation interrompue pendant le passage de la course.

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Le Signal 149, route du col Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Tour de l’Avenir Men’s Race passes through Savoie on Tuesday, August 25.

Stage 6, connecting Châtillon-sur-Cluses and the Col de l’Iseran.

The race is scheduled to pass through Les Saisies starting at 12:45 p.m.

Traffic will be halted while the race passes through.

L’événement Passage du Tour de l’avenir Hauteluce a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Saisies