Passage d’un troupeau de la transhumance – Bozouls, 24 mai 2025 07:00, Bozouls.

Aveyron

Passage d’un troupeau de la transhumance Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Venez observer les vaches Aubrac décorées de leurs belles parures !

Lieu de passage rond point de l’église Saint Pie X Arrivée Parking maison d’accueil les Caselles devant la maison de santé. .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Come and see the Aubrac cows in all their finery!

German :

Beobachten Sie die Aubrac-Kühe, die mit ihrem schönen Schmuck geschmückt sind!

Italiano :

Venite a vedere le mucche di Aubrac vestite di tutto punto!

Espanol :

Venga a ver a las vacas Aubrac ataviadas con sus mejores galas

L’événement Passage d’un troupeau de la transhumance Bozouls a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)