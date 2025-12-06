Passage en calèche du saint Nicolas Turckheim

Passage en calèche du saint Nicolas

St Nicolas partira en calèche de la Porte de France et descendra la Grandrue vers le Calendrier de l’Avent avec distribution de bonbons en compagnie du Hans Trapp!

St Nicolas sillonnera les rues de la Ville en calèche à partir de 16h30 et distribuera bonbons et friandises aux enfants sages. Hans Trapp sermonnera un peu les plus turbulents, mais St-Nicolas ne les oubliera pas dans sa généreuse distribution! Il ouvrirea ensuite la fenêtre du calendrier de l’Avent à 17h 0 .

English :

St Nicolas will leave the Porte de France in a horse-drawn carriage and head down the Grandrue to the Advent Calendar, where he’ll be handing out sweets in the company of Hans Trapp!

German :

St. Nikolaus fährt mit einer Kutsche von der Porte de France die Grandrue hinunter zum Adventskalender und verteilt Süßigkeiten in Begleitung des Hans Trapp!

Italiano :

San Nicola lascerà la Porte de France in una carrozza trainata da cavalli e si dirigerà lungo la Grandrue verso il Calendario dell’Avvento, distribuendo dolci in compagnia di Hans Trapp!

Espanol :

San Nicolás saldrá de la Puerta de Francia en coche de caballos y se dirigirá por la Grandrue hacia el Calendario de Adviento, repartiendo caramelos en compañía de Hans Trapp

