Passage promo 26 Châtellerault
Passage promo 26 Châtellerault vendredi 3 juillet 2026.
Passage promo 26
Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Retrouvez la promo 26 pour son dernier spectacle à Châtellerault avant de passer en études supérieures des arts du cirque ! .
Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Passage promo 26
L’événement Passage promo 26 Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne