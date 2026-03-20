Passage promo 26

Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Retrouvez la promo 26 pour son dernier spectacle à Châtellerault avant de passer en études supérieures des arts du cirque ! .

Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Passage promo 26

L’événement Passage promo 26 Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne