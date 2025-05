Passage rallye touristique Secrets d’Orne – LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, 8 juin 2025 11:30, Longny les Villages.

Orne

Passage rallye touristique Secrets d’Orne LONGNY AU PERCHE Foyer Rural Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 11:30:00

fin : 2025-06-08 14:00:00

Date(s) :

2025-06-08

L’association « Orne to be Ride » associe plaisirs de la balade à moto et découverte du patrimoine avec un rallye touristique ponctué de 12 énigmes à travers le département. Cette année ce rallye fêtera les 10 ans des Petites Cités de caractère de l’Orne. Il s’arrêtera à Longny pour le repas du midi.

L’association « Orne to be Ride » associe plaisirs de la balade à moto et découverte du patrimoine avec un rallye touristique ponctué de 12 énigmes à travers le département. Cette année ce rallye fêtera les 10 ans des Petites Cités de caractère de l’Orne. Il s’arrêtera à Longny pour le repas du midi. .

LONGNY AU PERCHE Foyer Rural

Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 65 29 67 92 ornetoberide@gmail.com

English : Passage rallye touristique Secrets d’Orne

The « Orne to be Ride » association combines the pleasures of motorcycle touring and heritage discovery with a tourist rally featuring 12 riddles across the département. This year, the rally celebrates the 10th anniversary of the Petites Cités de caractère de l’Orne. The rally will stop in Longny for lunch.

German :

Der Verein « Orne to be Ride » verbindet die Freuden des Motorradfahrens mit der Entdeckung des Kulturerbes bei einer touristischen Rallye mit 12 Rätseln, die durch das ganze Departement führt. In diesem Jahr feiert die Rallye das 10-jährige Bestehen der Petites Cités de caractère de l’Orne. Die Rallye wird in Longny zum Mittagessen enden.

Italiano :

L’associazione « Orne to be Ride » unisce il piacere di andare in moto alla scoperta del nostro patrimonio, con un rally turistico che prevede 12 indovinelli in tutto il dipartimento. Quest’anno, il rally celebrerà il 10° anniversario delle Petites Cités de caractère de l’Orne. Il rally si fermerà a Longny per il pranzo.

Espanol :

La asociación « Orne to be Ride » combina los placeres de la moto con el descubrimiento de nuestro patrimonio, con un rally turístico que presenta 12 enigmas a través del departamento. Este año, el rally celebrará el 10º aniversario de las Petites Cités de caractère de l’Orne. El rally se detendrá en Longny para almorzar.

L’événement Passage rallye touristique Secrets d’Orne Longny les Villages a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Touisme des Hauts du Perche