Passage | Train du Val d’Allier | Alleyras Alleyras

Gare du Pont d’Alleyras Alleyras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Sillonnant le territoire auvergnat, notre train vous emmène découvrir les Gorges de l’Allier. Cette rivière a sculpté des paysages majestueux que vous ne pouvez admirer que depuis la voie ferrée.

Réservation sur https://www.trainvapeur-auvergne.com

.

Gare du Pont d’Alleyras Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@trainvapeur-auvergne.com

English :

Criss-crossing the Auvergne region, our train takes you to discover the Allier Gorges. This river has sculpted majestic landscapes that you can only admire from the railroad.

Reservations at: https://www.trainvapeur-auvergne.com

German :

Unser Zug durchquert die Auvergne und bringt Sie zu den Gorges de l’Allier. Dieser Fluss hat majestätische Landschaften geformt, die Sie nur von der Bahnstrecke aus bewundern können.

Reservierungen unter: https://www.trainvapeur-auvergne.com

Italiano :

Attraversando la regione dell’Alvernia, il nostro treno vi porterà a scoprire le Gole dell’Allier. Questo fiume ha scolpito paesaggi maestosi che si possono ammirare solo dalla linea ferroviaria.

Per prenotazioni: https://www.trainvapeur-auvergne.com

Espanol :

Atravesando la región de Auvernia, nuestro tren le llevará a descubrir las gargantas del Allier. Este río ha esculpido paisajes majestuosos que sólo podrá admirar desde la vía férrea.

Para reservas: https://www.trainvapeur-auvergne.com

