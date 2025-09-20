Passage voiture Alpine Rue de l’Hôtel de ville Moyenmoutier

Passage voiture Alpine Rue de l’Hôtel de ville Moyenmoutier samedi 20 septembre 2025.

Passage voiture Alpine

Rue de l’Hôtel de ville Centre ville Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Passage de voitures Alpine au Centre ville, La Paire et La Chapelle, par l’association Sportive Alpin Raonnaise, qui participe à la 31ème balade vosgienne.Tout public

0 .

Rue de l’Hôtel de ville Centre ville Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

Alpine cars pass through the town center, La Paire and La Chapelle, by the association Sportive Alpin Raonnaise, taking part in the 31st Balade Vosgienne.

German :

Vorbeifahrt von Alpine-Autos im Stadtzentrum, La Paire und La Chapelle, durch den Verein Sportive Alpin Raonnaise, der an der 31. Vogesenfahrt teilnimmt.

Italiano :

Passaggio di auto alpine nel centro città, a La Paire e a La Chapelle, a cura dell’associazione Sportive Alpin Raonnaise, che partecipa alla 31ª Balade Vosgienne.

Espanol :

Paso de coches alpinos en el centro de la ciudad, La Paire y La Chapelle, por la asociación Sportive Alpin Raonnaise, que participa en la 31ª Balade Vosgienne.

L’événement Passage voiture Alpine Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES