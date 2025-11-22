Passages dérobés

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-22

Jacques Reverdy, né à Carcassonne, a été très imprégné des paysages âpres des Corbières.

Après une licence d’Arts Plastiques et Sciences de l’Art à Paris Sorbonne, il développe simultanément une carrière de professeur en Anjou, de formateur pour les futurs ingénieurs du Paysage, et sa recherche artistique en participant à de nombreuses expositions personnelles et collectives à Angers, Tours, Paris, Poitiers…

Sa peinture non-figurative huiles sur toile, techniques mixtes sur papier, gravures s‘apparente au Paysagisme Abstrait. L’exposition Passages dérobés imaginée pour la galerie Molière est définie ainsi par l’artiste Écrire avec des couleurs… pour dire et inciter au rêve, pour témoigner et partager. Mettre en scène un système de signes que l’on voudrait suffisamment puissants pour exprimer ce vécu et générer un champ inédit de sensations et de pensées… L’œuvre peinte peut alors s’éveiller à une nouvelle vie, sous chacun des regards auxquels elle se livre .

PRECISIONS HORAIRES

Du 22/11 au 20/12/2025 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

Born in Carcassonne, Jacques Reverdy was deeply influenced by the rugged landscapes of the Corbières.

German :

Jacques Reverdy, der in Carcassonne geboren wurde, wurde von der herben Landschaft der Corbières stark geprägt.

Italiano :

Nato a Carcassonne, Jacques Reverdy è stato profondamente influenzato dagli aspri paesaggi delle Corbières.

Espanol :

Nacido en Carcasona, Jacques Reverdy se vio profundamente influido por los agrestes paisajes de las Corbières.

L’événement Passages dérobés Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME