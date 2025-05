Passages exposition des élèves de Delme et de Secourt – Delme, 15 mai 2025 16:30, Delme.

Passages exposition des élèves de Delme et de Secourt

Gratuit

Début : Vendredi 2025-05-15 16:30:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-05-15

L’exposition rassemble à la Gue(ho)st House les créations des élèves de l’école maternelle Le Blé en Herbe, de l’école élémentaire Joseph Nicolas, du collège André Malraux de Delme et l’école élémentaire de Secourt.

Elles ont été réalisées suite à leurs passages au centre d’art contemporain la synagogue de Delme au cours de l’année scolaire 2024-2025, ou lors de projets menés en classe avec des artistes.

Vernissage le jeudi 15 mai à 16h30, ouvert à tous.

Exposition visible depuis la vitrine de la Gue(ho)st House du 15 mai au 8 juin 2025.Tout public

33 rue Poincaré

Delme 57590 Moselle Grand Est

English :

The exhibition at the Gue(ho)st House features works by pupils from Le Blé en Herbe nursery school, Joseph Nicolas elementary school, André Malraux secondary school in Delme and Secourt elementary school.

They were created following their visits to the Centre d?art contemporain la synagogue de Delme during the 2024-2025 school year, or during classroom projects with artists.

Vernissage on Thursday, May 15 at 4.30pm, open to all.

Exhibition visible from the Gue(ho)st House window from May 15 to June 8, 2025.

German :

Die Ausstellung im Gue(ho)st House vereint die Werke von Schülerinnen und Schülern des Kindergartens Le Blé en Herbe, der Grundschule Joseph Nicolas, des Collège André Malraux in Delme und der Grundschule von Secourt.

Sie entstanden im Anschluss an ihre Besuche im Zentrum für zeitgenössische Kunst die Synagoge von Delme im Schuljahr 2024-2025 oder im Rahmen von Projekten, die im Unterricht mit Künstlern durchgeführt wurden.

Vernissage am Donnerstag, den 15. Mai um 16.30 Uhr, für alle zugänglich.

Die Ausstellung ist vom 15. Mai bis zum 8. Juni 2025 im Schaufenster des Gue(ho)st House zu sehen.

Italiano :

La mostra alla Gue(ho)st House riunisce i lavori degli alunni della scuola materna Le Blé en Herbe, delle scuole elementari Joseph Nicolas, della scuola secondaria André Malraux di Delme e delle scuole elementari di Secourt.

Le opere sono state realizzate in seguito a visite al Centre d’art contemporain la synagogue de Delme durante l’anno scolastico 2024-2025 o nell’ambito di progetti di classe con gli artisti.

Inaugurazione giovedì 15 maggio alle 16.30, aperta a tutti.

La mostra potrà essere ammirata dalla finestra della Gue(ho)st House dal 15 maggio all’8 giugno 2025.

Espanol :

La exposición de la Casa Gue(ho)st reúne obras de alumnos de la escuela infantil Le Blé en Herbe, de la escuela primaria Joseph Nicolas, del instituto André Malraux de Delme y de la escuela primaria Secourt.

Las obras han sido realizadas a raíz de visitas al Centre d’art contemporain la synagogue de Delme durante el curso escolar 2024-2025, o en el marco de proyectos de clase con artistas.

Inauguración el jueves 15 de mayo a las 16.30 h, abierta a todos.

La exposición podrá contemplarse desde la ventana de la Casa Gue(ho)st del 15 de mayo al 8 de junio de 2025.

