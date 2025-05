Passages – Rue du Gué Maheu Fougères, 14 juin 2025 16:00, Fougères.

Ille-et-Vilaine

Passages Rue du Gué Maheu Parc René Gallais Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Contorsions, ascensions, chutes, inversions et lévitations construisent une histoire sans mots, teintée par des paysages singuliers. Une femme explore un espace constitué de désirs et de fantômes qui la protègent et l’emprisonnent. Le jeu est de déformer des figures d’acrobatie pour les adapter à un espace restreint qui l’oblige à se contorsionner. Les lieux laissés apparents par la transparence de la structure influencent la lecture que vous projetez sur ce corps qui, telle une sculpture, trouve sa forme autant que sa “déforme”. .

Rue du Gué Maheu Parc René Gallais

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

